Россия рассматривает возможность расширить список американских граждан, которых не будут пускать в страну в связи с их причастностью к введению санкций против "Северного потока-2".

Об этом в интервью “Интерфаксу” заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что ограничения на въезд могут коснуться тех американских политиков, которые непосредственно голосовали и продвигали санкции против российского газового трубопровода “Северный поток-2”.

“Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет. Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным – могут путешествовать по нашей стране – границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм”, – сказал замминистра.

С такими ответными мерами, по словам политика, в России спешить не будут.

Рябков уверен, что американские власти в 2020 году продолжат расширять санкции против РФ. В ответ Москва будет реагировать “взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции”.

“К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях – эти циклы продолжаются”, – сказал Рябков.