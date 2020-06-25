25 июня началось общероссийское голосование о поправках в Конституцию РФ. Оно завершится 1 июля.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Для голосования в России открыты более 96 000 избирательных участков, а также 254 участке в 144 странах мира.

Стоит отметить, что проголосовать можно и на дому – для этого до 21 июня надо было подать заявление.

В период с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области будет также проходить электронное голосование. В Москве на него зарегистрировались более миллиона избирателей.

Более 67 000 граждан России, находящихся в отдаленных местностях, уже проголосовали.

Правки в Конституцию

Так, в одной из правок “О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий” говорится, что “РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории России (кроме делимитации, демаркации, редемаркации госграницы), а также призывы к таким действиям”.

Кроме того, среди правок предлагается обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему оставаться у власти до 2036 года.

Снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах Добавлена ч. 3.1 ст. 81, где оговаривается, что правило о не более чем двух президентских сроках применяется к действующему главе государства, но без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность. Эта поправка позволяет Владимиру Путину снова избираться на высший пост в стране в 2024 году.

Россия — правопреемник СССР

РФ является правопреемником Советского Союза на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, их органах, в международных договорах, в отношении предусмотренных этими договорами обязательств и активов СССР за границей.

Защита семьи и детства, союз мужчины и женщины

В ст. 72 внесены поправки в несколько пунктов. Например, в Конституции закреплено, что брак – это союз мужчины и женщины.

“защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины”.

Полный текст поправок можно найти на сайте конституция2020.рф.