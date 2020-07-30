Об этом в своем блоге на “Эспрессо” рассказал народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий.

“Совет Федерации, российские сенаторы, приняли заявление о нарушении прав русскоязычного населения в Украине. Читал я это заявление и видел перед собой лицо Долженкова, лицо Бужанского, лицо “Слуг народа”, которые требовали поставить в повестку дня законопроект, который ограничивает обучение на украинском языке в украинских школах. Теперь понятно, чью задачу они исполняют. Теперь понятно, кто является заказчиком их позиции, потому что слово в слово их аргументация повторяет аргументацию россиян”.

По словам нардепа, россияне против не только украинского языка, а против украинской независимости и украинского суверенитета.

Во-первых, они говорят, что в 2014 году в Украине произошел государственный переворот, а не Революция Достоинства.

“Самой большой бедой, следствием этого переворота является наша ориентация на Европу, по мнению Российской Федерации, и то, что к власти пришел Петр Порошенко, который реализовывал эту европейскую ориентацию”, – отмечает Николай Княжицкий.

Как отмечается в заявлении Совфеда, “прозападная ориентация Украины после государственного переворота в 2014 году не приблизила ее к цивилизованным демократическим стандартам, а наоборот – еще больше удалила от них”. “Нынешнее руководство Украины продолжило дискриминационный курс бывшего президента Украины Петра Порошенко, направленный на ограничение прав русскоязычного населения на обучение на родном языке”, – подчеркнули в Совфеде, сообщает агентство “Интерфакс”.

По словам нардепа, в РФ искренне убеждены, что Крым – это Россия и поэтому не понятно, почему Украина вспоминает об украинском Крыме в своем законодательстве.

“Для сенаторов Российской Федерации вполне очевидно, что конфликт на Донбассе является не агрессией России, как это есть на самом деле, а только гражданской войной, которую вызвал какой-то языковой конфликт. Именно поэтому, защищая это мифическое русскоязычное население (так как термина такого не существует – украинцы, которые говорят на разных языках), защищая этих людей (якобы и защищая, а на самом деле убивая их на Востоке), Российская Федерация борется с украинским языком. С украинским языком в употреблении, в общении, в образовании”, – отмечает Княжицкий.