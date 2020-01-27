Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

“Сегодня следователь следственного управления Федеральной службы безопасности РФ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия”, – написал адвокат.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. #Буквы напомнили, как это было.

В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению кораблей, 20 ноября они начали прибывать в Очаков.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали плафоны, розетки и унитазы на кораблях. 21 ноября Владимир Зеленский прибыл в Очаков, где подтвердил, что на катерах “Никополь” и “Бердянск” и буксире “Яны Капу” нет части оборудования и вооружения.