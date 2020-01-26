Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

Ему был 51 год.

Как рассказали прихожане, Чаплин сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал. Скорая, которая приехала через 15 минут, констатировала смерть.

Чаплин с 2009 по 2015 год занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ.

Фото: “ТАСС”

Он известен своими одиозными заявлениями. В частности, священник неоднократно призывал “взять Киев”.

“Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Киев наша потерянная древняя столица, центр Руси. Потерянная в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относится к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель также, как относились наши предки в 40-е годы, мы можем изменит эту ситуацию”, – заявил он во время выступления в 2019 году.

Чаплин от лица РПЦ настоятельно рекомендовал православным не ходить на концерт американской певицы Мадонны. Также выступал с предложением создать православные народные дружины, которые смогут “навести порядок в своем месте проживания”.