Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что власти 85 регионов РФ приняли решение о введение режима повышенной готовности из-за растущей эпидемии коронавируса. Режим предполагает, что школы и высшие учебные заведения будут переведены на дистанционный режим.

Кроме того, во время действия особого режима запрещаются спортивные и другие массовые мероприятия.

На сегодня в России зарегистрировано 199 случаев в 23 регионах. Кроме того, сегодня в РФ сообщили о первом смертельном случае.

  • В Житомире зафиксирован первый случай коронавируса.
  • В Испании за сутки рекордная смертность от коронавируса.
  • В Луцке из-за коронавируса полностью остановили общественный транспорт.

 