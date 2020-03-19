По всей территории России ввели режим чрезвычайной готовности, который предусматривает дистанционный режим обучения и отмену массовых мероприятий.

Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что власти 85 регионов РФ приняли решение о введение режима повышенной готовности из-за растущей эпидемии коронавируса. Режим предполагает, что школы и высшие учебные заведения будут переведены на дистанционный режим.

Кроме того, во время действия особого режима запрещаются спортивные и другие массовые мероприятия.

На сегодня в России зарегистрировано 199 случаев в 23 регионах. Кроме того, сегодня в РФ сообщили о первом смертельном случае.