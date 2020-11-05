Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников внесли на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает гарантии неприкосновенности президента РФ после завершения его каденции.

Об этом сообщают #Буквы.

Инициаторы законопроекта предложили внести некоторые изменения в закон “О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи”. В частности, предлагается добавить к 3 статье закона положение о пожизненной неприкосновенности для президента, который прекратил полномочия.

“Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру”, – говорится в проекте закона.

То есть, в случае принятия этого законопроекта президент РФ после окончания каденции может нарушать Уголовный кодекс, а также Кодекс об административных правонарушениях и останется безнаказанным.

К слову, в сегодняшней редакции закона сказано, что президента РФ не могут привлечь к ответственности за действия, которые он совершил за период каденции.

Однако это не все новшества, которые предложили авторы проекта закона. Так, они решили усложнить процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности.

Сейчас президента РФ могут лишить неприкосновенности только в случае, если Следственный комитет открыл против него уголовное производство за тяжкое преступление.

Однако Крашенинников и Клишас предложили лишать президента неприкосновенности по новому порядку. В частности, Совет Федерации может лишить бывшего президента неприкосновенности, только если Госдума обвинила его в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, Верховный суд подтвердил, что в его действиях есть признаки преступления, а Конституционный суд сделал вывод, что установленный порядок предъявления обвинения соблюден.