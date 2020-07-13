В России задержали 18 журналистов во время акции протеста в защиту журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому ФСБ предъявило обвинение в государственной измене.

Об этом сообщает издание “Медиазона”.

Так, Следственное управление ФСБ 13 июля предъявило Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил изданию РБК, что журналист не признает вину.

“Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время”, – сказал адвокат.

Акция в поддержку Сафронова прошла возле здания СИЗО “Лефортово”, где его сейчас содержат. Коллеги журналиста пришли в футболках с надписью “Свободу Сафронову”.

В результате полиция задержала 18 человек.

Полицейские задержали журналистку Арину Бородину у СИЗО «Лефортово». Видео: Максим Литаврин / Медиазона https://t.co/j3q41NSOA4 pic.twitter.com/3HqX5hNdYw — Медиазона (@mediazzzona) July 13, 2020