В России заявили, что опередили США в разработке вооружений и в скором времени смогут противостоять гиперзвуковому оружию.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В частности, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вскоре сможет противостоять гиперзвуковому оружию, развернутому другими странами.

Речь идет о разработке гиперзвуковых глиссирующих аппаратов, которые могут резко маневрировать по мере приближения к удару. Они также следуют гораздо по более плоской и низкой траектории, чем баллистические ракеты.

Вашингтон и Москва расширяют свои оборонные возможности, поскольку соглашение о контроле над вооружениями между Россией и Западом остановилось.