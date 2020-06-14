Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В частности, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вскоре сможет противостоять гиперзвуковому оружию, развернутому другими странами.
Речь идет о разработке гиперзвуковых глиссирующих аппаратов, которые могут резко маневрировать по мере приближения к удару. Они также следуют гораздо по более плоской и низкой траектории, чем баллистические ракеты.
Вашингтон и Москва расширяют свои оборонные возможности, поскольку соглашение о контроле над вооружениями между Россией и Западом остановилось.
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- США и РФ договорились провести в июне переговоры по ядерному оружию и пригласили Китай.