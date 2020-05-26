Россия сообщает о рекордном числе смертельных случаев от коронавируса.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Во вторник в РФ сообщили, что за последние 24 часа умерло 174 человека, инфицированных коронавирусом.

Отмечается, что это рекордное число за один день. В то же время, всего от COVID-19 в РФ умерло 3807 человек.

Во вторник власти РФ сообщили о 8 915 новых случаях. Общее число инфицированных выросло до 362 342.

Отмечается, что Россия по количеству заболевших находится на третьем месте в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию.

По числу заболевших COVID-19 в мире РФ опережают США и Бразилия.