Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Во вторник в РФ сообщили, что за последние 24 часа умерло 174 человека, инфицированных коронавирусом.
Отмечается, что это рекордное число за один день. В то же время, всего от COVID-19 в РФ умерло 3807 человек.
Во вторник власти РФ сообщили о 8 915 новых случаях. Общее число инфицированных выросло до 362 342.
Отмечается, что Россия по количеству заболевших находится на третьем месте в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию.
По числу заболевших COVID-19 в мире РФ опережают США и Бразилия.
- 2 мая сообщалось, что за сутки в США зарегистрировано 36 тысяч новых случаев заражения COVID-19, на втором месте РФ, где зарегистрировано около 8 тысяч.