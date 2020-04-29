Великий магистр Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты) Джакомо Далла Торре умер на 76-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте католического ордена.

“С глубоким сожалением сообщает о смерти 80-го великого магистра Фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангвинетто, которая случилась в Риме спустя несколько минут после полуночи 29 апреля. В соответствии со статьей 17 Конституции Суверенного ордена Мальты, Руи Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллаш Боас принял на себя функции временного исполняющего обязанности главы до избрания нового Великого Магистра”, – говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что причиной смерти является онкозаболевание.

Стоит отметить, что орден был основан в Иерусалиме почти 1000 лет назад для оказания медицинской помощи паломникам на Святой Земле.

В настоящее время он имеет многомиллионный бюджет, 13 500 членов, 80 000 добровольцев и 42 000 медицинских работников, работающих в лагерях беженцев, наркологических центрах, программах помощи при бедствиях и клиниках по всему миру.

“Фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто, человек с большой духовностью и человеческим теплом, всегда лично помогал обездоленным. Он принимал участие в многочисленных международных паломничествах Ордена Мальты в Лурд и национальных в Лорето и Ассизи”, – говорится в заявлении ордена.

Фра Джакомо родился в 1944 году в Риме. Он получил высшее образование в Гуманитарном университете Рима, специализирующемся в христианской археологии и истории искусства. Он также опубликовал ряд очерков и статей по различным аспектам истории средневекового искусства.