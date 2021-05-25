Про це повідомляє The Guardian.
Причиною таких провалів асфальту в місті називають застарілу комунікацію та велику кількість старезних підземних тунелів, про існування яких часто навіть не здогадуються.
Інцидент відбувся на вулиці Віа Зенодоссіо в районі Торпіньаттара.
Італійські ЗМІ повідомили, що внаслідок обвалу ніхто не постраждав.
За однією з версій, саме в цьому місці асфальт провалився через те, що неподалік стався витік води від одного з гаражів. Стрімкий потік води розмив асфальтне покриття.
Місцеві жителі повідомляли про те, що попри те, що вода з гаража тече без упину, досі проблему не розв’язано.
До цього, в січні 2020 року будівлю біля Колізею довелося евакуювати через те, що там з’явилася воронка. Аналогічна ситуація була в травні. Перед Пантеоном з’явилася яма глибиною 2,5 метра.
- У п’ятницю, 14 травня, на вулиці Пушкінській поруч з будинком №22 стався прорив труби та провал асфальту.