На одній зі старих вулиць Риму (Італія) провалився асфальт на проїжджій частині. В ямі довжиною 20 метрів та глибиною 6 метрів опинилися дві автівки: позашляховик Mercedes та автомобіль Smart.

Про це повідомляє The Guardian.

Причиною таких провалів асфальту в місті називають застарілу комунікацію та велику кількість старезних підземних тунелів, про існування яких часто навіть не здогадуються.

Інцидент відбувся на вулиці Віа Зенодоссіо в районі Торпіньаттара.

Італійські ЗМІ повідомили, що внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

За однією з версій, саме в цьому місці асфальт провалився через те, що неподалік стався витік води від одного з гаражів. Стрімкий потік води розмив асфальтне покриття.

Місцеві жителі повідомляли про те, що попри те, що вода з гаража тече без упину, досі проблему не розв’язано.

До цього, в січні 2020 року будівлю біля Колізею довелося евакуювати через те, що там з’явилася воронка. Аналогічна ситуація була в травні. Перед Пантеоном з’явилася яма глибиною 2,5 метра.