Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
“На 7:00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.
На изоляции находится 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 80 человек.
Также отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19.
Так, двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона – 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий), во Львовской области – 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
- Ранее сообщалось, что в ВСУ зафиксировали 43 случая заражения COVID-19.
- В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19.
- 7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 22 апреле зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.