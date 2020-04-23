За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины было обнаружено еще три случая заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных составляет 46.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

“На 7:00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

На изоляции находится 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 80 человек.

Также отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19.

Так, двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона – 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий), во Львовской области – 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.