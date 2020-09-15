Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.
“С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен” — сказал Демедюк.
Он также заявил, что такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов.
Замсекретаря СНБО добавил, что сейчас специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО вместе с международными коллегами и партнерами принимают меры по блокировке работы мобильного приложения.
- Ранее разработчики социальной сети “ВКонтакте” сообщили, что в Украине VK теперь можно пользоваться без VPN.