В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российские спецслужбы возобновили работу в Украине мобильного приложения запрещенной соцсети "ВКонтакте" накануне местных выборов, чтобы получить данные об украинцах.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

“С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен” — сказал Демедюк.

Он также заявил, что такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов.

Замсекретаря СНБО добавил, что сейчас специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО вместе с международными коллегами и партнерами принимают меры по блокировке работы мобильного приложения.