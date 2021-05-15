Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, його можуть обміняти на українців, ув'язнених в російських тюрмах.

Про це він сказав в етері програми “Свобода Слова Савіка Шустера”.

Данілов зазначив, що таке рішення може прийняти лише президент Володимир Зеленський.

“Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо”, – сказав він.

(На відео з 2:15:00)

Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

13 травня суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 300 млн гривень. Однак суд це клопотання відхилив. Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 9 липня 2021 року. Венедіктова натякнула, що оскаржуватиме це рішення.