Список в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщил о введении санкций против “топ-десятки контрабанды”.
Перечень этих лиц президент не назвал, но проинформировал, что это “не первая десятка, но точно не последняя”.
В прямом эфире Данилов сообщил, что речь идет о следующих лицах:
- Иван Бокало
- Валерий Пересоляк
- Юрий Кушнир
- Александр Еримичук
- Орест Фирманюк
- Вадим Альперин
- Александр Чудаков
- Виктор Шерман
- Александр Кравченко
- Владимир Дидух
На видео с 2:32:40
Напомним, на одесского бизнесмена Вадима Альперина президент Владимир Зеленский ранее объявлял “охоту”.
В ноябре 2019 года Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.
В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.
- 26 января 2020 года с Альперина сняли электронный браслет.