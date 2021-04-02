В Совете нацбезопасности и обороны Украины озвучили перечень "топ-10 украинских контрабандистов", против которых ввели санкции 2 апреля.

Список в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщил о введении санкций против “топ-десятки контрабанды”.

Перечень этих лиц президент не назвал, но проинформировал, что это “не первая десятка, но точно не последняя”.

В прямом эфире Данилов сообщил, что речь идет о следующих лицах:

Иван Бокало

Валерий Пересоляк

Юрий Кушнир

Александр Еримичук

Орест Фирманюк

Вадим Альперин

Александр Чудаков

Виктор Шерман

Александр Кравченко

Владимир Дидух

На видео с 2:32:40

Напомним, на одесского бизнесмена Вадима Альперина президент Владимир Зеленский ранее объявлял “охоту”.

В ноябре 2019 года Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.

В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.