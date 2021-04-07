В Совете нацбезопасности и обороны не считают уместным увольнение главы Министерства охраны здоровья Максима Степанова именно сейчас.

Об этом в интервью изданию “Левый берег” заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Когда журналисты начали задавать вопросы касательно проблем с недостаточным количеством вакцин, Данилов заявил: “Вот что вы хотите у меня спросить, на месте ли Максим Степанов? При чем тут я? У нас нет вопросов, которые не касаются национальной безопасности. Воздух — национальная безопасность, дороги — национальная безопасность. От того, что мы скажем “Максим — плохой человек”, что-то изменится?”.

На уточняющий вопрос о возможной замене Степанова более эффективным менеджером Данилов ответил:

“Не время сейчас менять Степанова — на нем сейчас все контакты по вакцинации”.

Отметим, что Максим Степанов возглавил МОЗ на старте эпидемии коронавируса. 20 марта 2020 года Верховная Рада на внеочередном заседании со второй попытки назначила его на должность.

С тех пор депутаты несколько раз пытались инициировать его увольнение. В частности, такое постановление было зарегистрировано в июле 2020 года.