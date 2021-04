Об этом свидетельствуют данные трекера DownDetector.

Пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе Instagram после полуночи по киевскому времени. Сервис получил более 72 тысяч сообщений о проблемах с функционированием соцсети, в основном — в работе ленты.

Согласно сообщению издания The Verge, проблемы также наблюдались в работе Facebook, в частности, во внутренних сайтах для разработчиков.

Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 8, 2021