Об этом свидетельствуют данные трекера DownDetector.
Пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе Instagram после полуночи по киевскому времени. Сервис получил более 72 тысяч сообщений о проблемах с функционированием соцсети, в основном — в работе ленты.
Согласно сообщению издания The Verge, проблемы также наблюдались в работе Facebook, в частности, во внутренних сайтах для разработчиков.
Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 8, 2021
Компания не сразу ответила на просьбу издания прокомментировать причины сбоя.
Заметим, что это уже второй сбой в работе гиганта соцсетей за месяц. В прошлый раз серьезные проблемы наблюдались 19 марта.
- На днях стало известно, что данные 530 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ путем извлечения информации из платформы. Компания не сообщила пострадавшим.