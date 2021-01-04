В работе Telegram произошел глобальный сбой

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
В частности, сбой произошел в Украине, России, Беларуси и Объединенных арабских Эмиратах и Узбекистане. Пользователи жаловались на невозможность подключиться в украинских городах. В частности, Киеве, Харькове, Одессе.
82% процента жалоб касались проблем с подключением к мессенджера, остальные – с отправкой сообщений. По состоянию на 14:00 было получено почти 10 000 сообщений в сбоях.
Также были проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.
- Ранее пользователи соцсетей из Европы, США, стран Латинской Америки отметили сбои в работе Facebook и Instagram.