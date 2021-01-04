В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи не могут зайти в свои аккаунты.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, сбой произошел в Украине, России, Беларуси и Объединенных арабских Эмиратах и Узбекистане. Пользователи жаловались на невозможность подключиться в украинских городах. В частности, Киеве, Харькове, Одессе.

82% процента жалоб касались проблем с подключением к мессенджера, остальные – с отправкой сообщений. По состоянию на 14:00 было получено почти 10 000 сообщений в сбоях.

Также были проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.