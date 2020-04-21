В Российской Федерации подтверждено уже больше 50 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что за последние сутки в России было подтверждено 5 642 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 в РФ достигло 52 763 людей.

При этом за последние сутки 51 человек в России умер от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Российской Федерации умерли от COVID-19 456 человек.

Уточняется, что по состоянию на данный момент в РФ было проведено уже 2 млн 140 тысяч тестов на коронавирус.

3872 человека вылечились от коронавируса в России.

Накануне главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко анонсировал продление карантина в Украине до 12 мая.