Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что за последние сутки в России было подтверждено 5 642 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Таким образом общее количество заболевших COVID-19 в РФ достигло 52 763 людей.
При этом за последние сутки 51 человек в России умер от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Российской Федерации умерли от COVID-19 456 человек.
Уточняется, что по состоянию на данный момент в РФ было проведено уже 2 млн 140 тысяч тестов на коронавирус.
3872 человека вылечились от коронавируса в России.
Накануне главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко анонсировал продление карантина в Украине до 12 мая.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.