Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает “РИА-Новости”.

Министр заявил, что испытания нового оружия позволят усилить потенциал российского военно-морского флота и не только.

“Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России”, – заявил он.

Ранее о разработке такого оружия заявлял российский лидер Владимир Путин. Тогда он сообщал, что уже были испытаны комплексы с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”.

Возможно, теперь испытывали другую “перспективную новинку” – гиперзвуковую ракету “Циркон”.