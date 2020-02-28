Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает “РИА-Новости”.
Министр заявил, что испытания нового оружия позволят усилить потенциал российского военно-морского флота и не только.
“Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России”, – заявил он.
Ранее о разработке такого оружия заявлял российский лидер Владимир Путин. Тогда он сообщал, что уже были испытаны комплексы с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”.
Возможно, теперь испытывали другую “перспективную новинку” – гиперзвуковую ракету “Циркон”.
- Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон полагает, что в России разрабатывают гиперзвуковое оружие по технологиям, украденным у его страны.