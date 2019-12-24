Об этом сообщает “Радио Свобода”.
Уточняется, что Айдер Салединов после рассмотрения апелляции получил 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Узеир Абдуллаев – 12 лет и 6 месяцев тюремного заключения.
В свою очередь Теймур Абдуллаев после пересмотра получил 16 лет и 6 месяцев колонии.
Отмечается, что на судебном заседании присутствовали наблюдатель из Нидерландов, представитель американского посольства София Дудай, консул Украины в России Виктор Пленников, а также международный наблюдатель из Евросоюза Камила Ласкевич.
По информации активистов, на улице у здания суда и в самом помещении присутствовало около 70 человек.
При этом сами фигуранты дела участвовали в заседания суда по видеосвязи из Ростова-на-Дону и Таганрога.
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