Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Уточняется, что Айдер Салединов после рассмотрения апелляции получил 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Узеир Абдуллаев – 12 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

В свою очередь Теймур Абдуллаев после пересмотра получил 16 лет и 6 месяцев колонии.

Отмечается, что на судебном заседании присутствовали наблюдатель из Нидерландов, представитель американского посольства София Дудай, консул Украины в России Виктор Пленников, а также международный наблюдатель из Евросоюза Камила Ласкевич.

По информации активистов, на улице у здания суда и в самом помещении присутствовало около 70 человек.

При этом сами фигуранты дела участвовали в заседания суда по видеосвязи из Ростова-на-Дону и Таганрога.