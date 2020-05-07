В Российской Федерации зафиксировано более 11 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что за последние сутки в России зафиксировали 11 193 случая заражения коронавирусом.

В целом в стране насчитывается уже 176 890 инфицированных.

Таким образом Российская Федерация по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса после США, Испании, Италии и Великобритании.

При этом в одной только Москве за сутки было подтверждено 6703 случая заражения коронавирусом.

Отмечается, что за сутки в России умерли от коронавируса 87 людей. В общей сложности в стране умерли от COVID-19 уже 1622 человека.