Об этом сообщает российский “Интерфакс”.
Это российская вакцина. В ее разработке участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Испытания пройдут на базе этого института.
22 мая сообщалось, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. После этого директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. Он отметил, что негативных побочных эффектов от вакцинации не было, а у привившихся выработался иммунитет.
3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.
“Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата”, – сказано в заявлении.
В Минобороны пояснили, что речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве “контейнера”, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и “познакомить” таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.
В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал президенту Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины.
Всего в России над разработкой вакцины от коронавируса работают семь научных площадок.
- В биотехнологической компании Moderna заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19 на людях.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.