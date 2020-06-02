В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что начинают клинические испытания вакцины от коронавируса. Добровольцами стали 50 военнослужащих.

Об этом сообщает российский “Интерфакс”.

Это российская вакцина. В ее разработке участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Испытания пройдут на базе этого института.

22 мая сообщалось, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. После этого директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. Он отметил, что негативных побочных эффектов от вакцинации не было, а у привившихся выработался иммунитет.

3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

“Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата”, – сказано в заявлении.

В Минобороны пояснили, что речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве “контейнера”, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и “познакомить” таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал президенту Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины.

Всего в России над разработкой вакцины от коронавируса работают семь научных площадок.