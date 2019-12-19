В России пятерых крымских татар приговорили к 68 годам тюрьмы за «терроризм» 

В России суд вынес приговор пяти крымским татарам, гражданам Украины, которые якобы причастны к преступлениям, связанным с терроризмом и экстремизмом.

Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

“Судилище Северо-Кавказского окружного военного суда признало виновными крымских татар в якобы терроризме и экстремизме — они лишены свободы суммарно на 68 лет”, — подчеркнула она.

Речь идет о пяти гражданах Украины — Теймуре Абдуллаеве, Рустаме Исмаилове, Узеире Абдуллаеве, Эмиль Джемаденове и Айдере Салединове — которые были безосновательно лишены свободы по сфабрикованному уголовному делу.

“В начале 2018 в нарушение норм международного права их вывезли с территории временно оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону, а в июне 2018 они были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом. … Теймур Абдуллаев получил 17 лет лишения свободы, Рустам Исмаилов – 14 лет, Узеир Абдуллаев – 13 лет, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов по 12 лет лишения свободы соответственно”, — уточнила Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что во вторник, 24 декабря, в Верховном суде РФ пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор суда. Денисова призвала Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович делегировать представителей на указанное судебное заседание, чтобы обеспечить соблюдения судом гарантированных международными нормами прав и свобод крымских татар.

“Ведь только совместными действиями мы сможем противостоять власти РФ, которая использует антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство на территории временно оккупированного Крыма, чтобы подавить “инакомыслие”, жертвами которого чаще всего становятся представители крымскотатарского народа и украинцы, в частности, журналисты, адвокаты, правозащитники, активисты и другие представители гражданского общества”, — подчеркнула Денисова.