В России продажи смартфонов стоимостью меньше 10 тысяч рублей выросли на 48% после выплат на детей.

Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на ритейлеров.

Всплеск продаж наблюдался в первые дни июня и июля. Показатели “были практически на уровне предновогодних”.

Отмечается, что это поддержало российский рынок после спада в период самоизоляции. По словам экспертов, рынок РФ единственный из европейских показал рост.

Источники издания связывают это с государственными выплатами на детей от трех до 16 лет в июне и в июле, о которых объявлял президент РФ Владимир Путин. На эти цели российским правительством РФ было выделено 548 миллиардов рублей.

Рост продаж фиксировали “Связной” и “М.Видео-Эльдорадо”, а также сети мобильных операторов. В “Вымпелкоме” лидерами по количеству проданных устройств оказались Samsung, Honor и Xiaomi. Представители МТС связывают резкий рост продаж с совокупностью причин, среди которых открытие торговых центров после карантина, отложенный спрос и снижение трат на отдых.