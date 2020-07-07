Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на ритейлеров.
Всплеск продаж наблюдался в первые дни июня и июля. Показатели “были практически на уровне предновогодних”.
Отмечается, что это поддержало российский рынок после спада в период самоизоляции. По словам экспертов, рынок РФ единственный из европейских показал рост.
Источники издания связывают это с государственными выплатами на детей от трех до 16 лет в июне и в июле, о которых объявлял президент РФ Владимир Путин. На эти цели российским правительством РФ было выделено 548 миллиардов рублей.
Рост продаж фиксировали “Связной” и “М.Видео-Эльдорадо”, а также сети мобильных операторов. В “Вымпелкоме” лидерами по количеству проданных устройств оказались Samsung, Honor и Xiaomi. Представители МТС связывают резкий рост продаж с совокупностью причин, среди которых открытие торговых центров после карантина, отложенный спрос и снижение трат на отдых.
- По данным исследовательских фирм, люди все чаще покупают устройства Android среднего класса, как альтернативу более дорогим смартфонам.