Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
Как сообщается, президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
Издание также привело список нового правительства:
Первый вице-премьер – Андрей Белоусов,
Вице-премьер – Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),
Вице-премьер – Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),
Вице-премьер – Виктория Абрамченко,
Вице-премьер – Юрий Борисов,
Вице-премьер – Татьяна Голикова,
Вице-премьер – Алексей Оверчук,
Вице-премьер – Марат Хуснуллин,
Вице-премьер – Дмитрий Чернышенко.
Министры:
Министр просвещения – Сергей Кравцов,
Министр науки и высшего образования – Валерий Фальков,
Министр по развитию Дальнего Востока – Александр Козлов,
Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин,
Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев,
Министр юстиции – Константин Чуйченко,
Министр иностранных дел – Сергей Лавров,
Министр промышленности и торговли – Денис Мантуров,
Министр культуры – Ольга Любимова,
Министр строительства и ЖКХ – Владимир Якушев,
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев,
Министр энергетики – Александр Новак,
Министр экономического развития – Максим Решетников,
Министр по ГО и ЧС – Евгений Зиничев,
Министр финансов – Антон Силуанов,
Министр здравоохранения – Михаил Мурашко,
Министр транспорта – Евгений Дитрих,
Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев,
Министр труда и соцзащиты – Антон Котяков,
Министр обороны – Сергей Шойгу,
Министр спорта – Олег Матыцин.
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