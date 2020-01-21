Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Как сообщается, президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.

Издание также привело список нового правительства:

Первый вице-премьер – Андрей Белоусов,

Вице-премьер – Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),

Вице-премьер – Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),

Вице-премьер – Виктория Абрамченко,

Вице-премьер – Юрий Борисов,

Вице-премьер – Татьяна Голикова,

Вице-премьер – Алексей Оверчук,

Вице-премьер – Марат Хуснуллин,

Вице-премьер – Дмитрий Чернышенко.

Министры:

Министр просвещения – Сергей Кравцов,

Министр науки и высшего образования – Валерий Фальков,

Министр по развитию Дальнего Востока – Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин,

Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев,

Министр юстиции – Константин Чуйченко,

Министр иностранных дел – Сергей Лавров,

Министр промышленности и торговли – Денис Мантуров,

Министр культуры – Ольга Любимова,

Министр строительства и ЖКХ – Владимир Якушев,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев,

Министр энергетики – Александр Новак,

Министр экономического развития – Максим Решетников,

Министр по ГО и ЧС – Евгений Зиничев,

Министр финансов – Антон Силуанов,

Министр здравоохранения – Михаил Мурашко,

Министр транспорта – Евгений Дитрих,

Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев,

Министр труда и соцзащиты – Антон Котяков,

Министр обороны – Сергей Шойгу,

Министр спорта – Олег Матыцин.

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