Правительство Российской Федерации приняло решение продлить ограничение на въезд иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Оно действовало до 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В РФ пока не указали, до какого периода продлится запрет на въезд и когда такие ограничения могут быть полностью сняты.

На данный момент, до 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в РФ.

“Я подписал распоряжение Правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится”, – сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В сообщении правительства также указали, что для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены. Речь идет о специалистах, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

В РФ отметили, что такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе тех, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также Мишустин заявил, что правительство до 5 мая подготовит поэтапный план выхода из карантина.