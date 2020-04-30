Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
В РФ пока не указали, до какого периода продлится запрет на въезд и когда такие ограничения могут быть полностью сняты.
На данный момент, до 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в РФ.
“Я подписал распоряжение Правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится”, – сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
В сообщении правительства также указали, что для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены. Речь идет о специалистах, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.
В РФ отметили, что такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе тех, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Также Мишустин заявил, что правительство до 5 мая подготовит поэтапный план выхода из карантина.
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