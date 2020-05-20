Об этом “Интерфаксу” сообщили в Минобороны.

Отмечается, что инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта.

Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности. К месту крушения вертолета вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.

По предварительной информации Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Также сообщается, что в экипаже было три человека.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.