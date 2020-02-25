Российские СМИ распространили дезинформацию о том, что в Китае "Арбидол" признали лекарством от коронавируса.

Об этом сообщает ресурс The Insider.

Уточняется, что российские СМИ, такие как The Bell, “Дождь” и “Ведомости” распространяли информацию о том, что медицинский препарат “Арбидол” является препаратом против коронавируса.

“В действительности Китай, конечно же, ни о чем подобном не сообщал. В КНР все еще не разработана вакцина от коронавируса, поэтому идут активные поиски препаратов, которые могли бы облегчить течение болезни. На данный момент тестируется около 30 лекарственных средств и один из кандидатов на тестирование – “Арбидол”, – говорится в материале опровержении.

О рекомендованных лекарственных средствах, которые используются для облегчения болезней, среди которых был упомянут и “Арбидол”, действительно сообщали в официальном заявлении о плане диагностики коронавируса.

При этом через некоторое время российские издания “Эхо Москвы” и “Медуза” дали опровержение, которое, впрочем дополнили снова с ошибкой. В частности, в Twitter “Медузы” написали, что в рекомендациях китайского министерства здравоохранения речь идет не об “Арбидоле”, а об “Абидоле”.

После этого The Bell “поправлял коллег”, что якобы китайцы писали именно об “Арбидоле”, но ошибка была допущена при переводе слова с китайского языка на латинницу.

При этом на данный момент фейк уже был опубликован некоторыми украинскими СМИ.