Соответствующая информация есть в реестре клинических исследований, сообщает “Медуза”.
Клинические исследования будет проводить Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета.
Планируется протестировать вакцины “Гам-КОВИД-Вак” и “Гам-КОВИД-Вак Лио”.
Это две разные формы одной вакцины. Каждую будут испытывать на 43 здоровых добровольцах.
Закончить испытание вакцины планируют до 31 декабря 2020 года.
- Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.
- В апреле ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- По данным ВОЗ, что в настоящее время ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса.