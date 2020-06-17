Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на испытание вакцины от коронавируса на людях.

Соответствующая информация есть в реестре клинических исследований, сообщает “Медуза”.

Клинические исследования будет проводить Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета.

Планируется протестировать вакцины “Гам-КОВИД-Вак” и “Гам-КОВИД-Вак Лио”.

Это две разные формы одной вакцины. Каждую будут испытывать на 43 здоровых добровольцах.

Закончить испытание вакцины планируют до 31 декабря 2020 года.