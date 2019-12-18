Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов считает, что учения стран Североатлантического альянса (НАТО) – не что иное, как подготовка к крупномасштабному конфликту.

Об этом сообщает российское информагентство “ТАСС”.

Герасимов отметил, что речь идет об учениях, которые альянс сейчас проводит в акватории Балтийского и Черного морей, а также в Польше и странах Балтии.

“В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте”, – заявил он.

Более того, военнослужащий уверен в том, что в НАТО специально популяризируют тезис о “российской военной угрозе”, чтобы в будущем оправдать свои агрессивные действия.

При этом, он подчеркнул, что НАТО поясняет любые действия России по обеспечению безопасности как “угрозу миру”.

В то же время в Генштабе РФ уверены, что предпосылок для “крупномасштабной войны” до 2050 года нет.