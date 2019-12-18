Об этом сообщает российское информагентство “ТАСС”.
Герасимов отметил, что речь идет об учениях, которые альянс сейчас проводит в акватории Балтийского и Черного морей, а также в Польше и странах Балтии.
“В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте”, – заявил он.
Более того, военнослужащий уверен в том, что в НАТО специально популяризируют тезис о “российской военной угрозе”, чтобы в будущем оправдать свои агрессивные действия.
При этом, он подчеркнул, что НАТО поясняет любые действия России по обеспечению безопасности как “угрозу миру”.
В то же время в Генштабе РФ уверены, что предпосылок для “крупномасштабной войны” до 2050 года нет.
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