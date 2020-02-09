Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.
Около часа ночи 8 февраля, на 694 км автодороги М-4 столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля МAN, под управлением 45-летнего водителя.
В результате аварии водитель микроавтобуса и двое пассажиров – женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина – погибли на месте. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами госпитализированы в Павловскую районную больницу.
Водитель и пассажиры Mercedes имели при себе паспорта граждан Украины.
По данным российской прокуратуры, они ехали Москву на работу.
Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса.
- В декабре 2019 года сообщалось, что в России попал в ДТП и перевернулся автобус с украинцами, в результате чего пострадали восемь человек.