В России, в Верхнемамонском районе Воронежской области трое украинцев погибли в результате ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Около часа ночи 8 февраля, на 694 км автодороги М-4 столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля МAN, под управлением 45-летнего водителя.

В результате аварии водитель микроавтобуса и двое пассажиров – женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина – погибли на месте. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами госпитализированы в Павловскую районную больницу.

Водитель и пассажиры Mercedes имели при себе паспорта граждан Украины.

По данным российской прокуратуры, они ехали Москву на работу.

Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд на встречную полосу микроавтобуса.