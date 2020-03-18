В России умер писатель и политик Эдуард Лимонов, признанный в Украине персоной нон грата.

Об этом сообщили в партии “Другая Россия”, которую он возглавлял.

Лимонову было 77 лет.

Причина смерти Эдуарда Лимонова не уточняется. На сайте “Другой России” сообщается, что все подробности она предоставит в среду, 18 марта.

Эдуард Лимонов — тогда Эдуард Савенко — родился в Дзержинске. Молодые годы провел в Харькове, в конце 1960-х переехал в Москву. После 1974 года писатель эмигрировал в Нью-Йорк.

В США он вступил в социалистическую партию и критиковал местные власти. В 1980 году переехал во Францию, где поддерживал коммунистическую партию, а в 1987 году получил французское гражданство.

После распада СССР Лимонов вернулся в Россию и восстановил российское гражданство. Тогда же в РФ впервые начали издаваться его художественные произведения.

В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которую впоследствии российский суд признал экстремистской организацией и запретил. В 2010 году на ее основе была создана новая оппозиционная партия под названием “Другая Россия”.

Лимонов запомнился крайне негативным отношением к независимости Украины, считая украинскую государственность “неестественной”.

В 1999 году он был объявлен СБУ персоной нон грата после призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Но в 2007 году запрет на въезд в Украину сняли.

Лимонов поддерживал аннексию Россией Крыма в 2014 году и боевиков “Л\ДНР” на Донбассе.