В центре российской столицы Москвы у здания главного управления ФСБ состоялась серия одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомост" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает издание Zona Media.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Москве задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Российские власти обвинили его в “работе на НАТО”.

До назначения на должность советника Дмитрия Рогозина Сафронов работал в Коммерсанте, однако уволился оттуда по требованию владельца Алишера Усманова из-за статьи о председателе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

Российские журналисты вышли на пикет против задержания Сафронова.

На акции задержаны более 20 человек, преимущественно журналистов. Сообщается, что среди задержанных — Марианна Беленькая (обозреватель “Коммерсанта”), Галина Сахаревич (бывший сотрудник “Коммерсанта”) Никита Гирин (бывший журналист “Новой газеты”), сотрудники “Коммерсанта” Елена Черненко, Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании “Проект” Ольга Чуракова.

Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову. Самой известной из задержанных является Ксения Собчак, бывшая кандидат на президентских выборах 2018 года в России.