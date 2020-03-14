В России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс” со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Девять новых случаев заражения подтверждено в Москве, два в Кемеровской области, по одному в Московской области, Санкт-Петербурге, в Калининградской области.

Все указанные лица за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Таким образом, на данный момент число заболевших в России составляет 59 человек. Из них 56 – это россияне (55 “привезли” вирус из-за границы). Еще двое – граждане Китая, и один – гражданин Италии.

Уже выздоровели четыре человека: двое граждан КНР, один москвич, побывавший в Италии, и итальянский студент из Петербурга.