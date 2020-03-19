Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает ТАСС.

В сообщении сказано, что 79-летнюю пациентку госпитализировали 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта она перешла на лечение в частную медицинскую организацию.

Когда медики получили положительный результат теста на коронавирус, то перевели пациентку в инфекционную больницу. В этом медучреждении она и скончалась. Медики подчеркнул, что помимо коронавируса у женщины были и другие хронические заболевания.

Медики утверждают, что смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: “сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, состояние после тестирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь”.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин написал, что у женщины действительно диагностировали коронавирус, но умерла она не из-за него, а вследствие того, что у нее оторвался тромб.

Всех тех, кто близко контактировал с пациенткой осмотрели врачи. Ни у кого из них нет тяжелых симптомов заболевания.

Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.