Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает ТАСС.
В сообщении сказано, что 79-летнюю пациентку госпитализировали 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта она перешла на лечение в частную медицинскую организацию.
Когда медики получили положительный результат теста на коронавирус, то перевели пациентку в инфекционную больницу. В этом медучреждении она и скончалась. Медики подчеркнул, что помимо коронавируса у женщины были и другие хронические заболевания.
Медики утверждают, что смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: “сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, состояние после тестирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь”.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин написал, что у женщины действительно диагностировали коронавирус, но умерла она не из-за него, а вследствие того, что у нее оторвался тромб.
Всех тех, кто близко контактировал с пациенткой осмотрели врачи. Ни у кого из них нет тяжелых симптомов заболевания.
Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.
- 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.