В России за сутки было зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

“За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 060 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни”, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что только в Москве за сутки было зафиксировано 3 570 случаев. Таким образом, количество заболевших COVID-19 в столице увеличилось до 24 324 людей.

“В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах”, – говорится в сообщении.

Умерли за сутки в России 48 людей.

В то же время за прошедшие сутки 234 человека в РФ вылечились от коронавируса.