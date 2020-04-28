Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте российского правительства “стопкоронавирус.рф”.
Уточняется, что общее количество заболевших в России составляет уже 93 558 человек.
При этом за последние сутки только в Москве было зафиксировано 3075 заражений. Всего в столице РФ заразились коронавирусом уже 48 426 людей.
Отмечается, что за сутки в России умерли от коронавируса 72 человека, из которых 44 – Москве.
Всего в Российской Федерации с начала эпидемии умерли от COVID-19 уже 867 людей.
Также сообщается, что по количеству заболевших коронавирусом Россия обошла Иран.
- В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.