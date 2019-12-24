В тайге в Хабаровском крае во время испытаний упал истребитель пятого поколения Су-57.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

По предварительным данным, причиной крушения стал технический отказ системы управления самолетом.

“По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57”, – сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что, по всей вероятности, “произошел сбой в управлении хвостовым оперением”.

Отмечается, что летчик успел катапультировался и остался жив.

Это первая авария истребителя Су-57.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология “стелс”), а также новейший комплекс бортового оборудования.