Об этом сообщает пресс-служба Миздрава в Facebook.
Коклюш был осложнен двусторонней негоспитальной пневмонией.
“Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей”, – сообщили в министерстве.
Подчеркивается, что единственным методом защиты от этого заболевания является вакцинация, которая должна проводиться в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев.
В Минздраве напомнили, что среди симптомов коклюша – умеренный жар, насморк, кашель, который переходит в спазматический. У младенцев может быть временное прекращение дыхательных движений. Симптомы проявляются на 7-10 день после заражения.
Отметим, что в календарь профилактических прививок в Украине включены гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, хиб-инфекция.
- Министерство здравоохранения Украины предлагает жителям оккупированных территорий получить бесплатные прививки в подконтрольных Правительству частях страны.