В Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Он две недели находился в отделении интенсивной терапии и анестезиологии, но медикам не удалось его спасти.

Об этом сообщает пресс-служба Миздрава в Facebook.

Коклюш был осложнен двусторонней негоспитальной пневмонией.

“Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей”, – сообщили в министерстве.

Подчеркивается, что единственным методом защиты от этого заболевания является вакцинация, которая должна проводиться в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев.

В Минздраве напомнили, что среди симптомов коклюша – умеренный жар, насморк, кашель, который переходит в спазматический. У младенцев может быть временное прекращение дыхательных движений. Симптомы проявляются на 7-10 день после заражения.

Отметим, что в календарь профилактических прививок в Украине включены гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, хиб-инфекция.