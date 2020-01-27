В Ровенской области от осложнений гриппа умер 50-летний пациент, который с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщается на сайте Ровенского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

За прошлую неделю в области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 48%,

“Всего заболели 7819 человек, из них 5505 (70,4%) детей. Госпитализировано 259 больных, из них 176 детей. На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных с тяжелым ходом гриппа, из них один ребенок”, – уточнили в лабораторном центре.

Сообщается также, что в связи с этим прекращен учебный процесс в 39 общеобразовательных учебных заведениях области и двух детских садах.

Превышение эпидемического порога зарегистрировано в Радивиловском (на 77%), Заречненском (на 30%), Костопольском (на 16%) районах, Остроге (на 48%) и Вараше (на 19%).