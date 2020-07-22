Об этом сообщает пресс-служба “Батькивщины”.
В партии говорят о давлении на политсилу.
В дом злоумышленники забросили три бутылки с зажигательной смесью.
Сергей Ткачук написал заявление в полицию.
“Партия “Батькивщина” однозначно связывает преступление с политической деятельностью главы своей парторганизации. И Сергей Ткачук, и возглавляемая им в Костопольском районе “Батькивщина” являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий”, – говорится в заявлении “Батькивщины”.
Политсила расценивает поджог дома и покушение на жизнь Ткачука как политическое давление.
Фото: пресс-служба Нацполиции Украины
По факту умышленного повреждения имущества – ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – полиция открыла уголовное производство. На момент поджога в доме находились жена и дочь Сергея Ткачука.
- В сентябре 2019 года напали на депутата Киевского городского совета на месте незаконного строительства в Соломенском районе столицы.