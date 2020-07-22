В ночь с 21 на 22 июля неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" (Ровенская область) Сергея Ткачука.

Об этом сообщает пресс-служба “Батькивщины”.

В партии говорят о давлении на политсилу.

В дом злоумышленники забросили три бутылки с зажигательной смесью.

Сергей Ткачук написал заявление в полицию.

“Партия “Батькивщина” однозначно связывает преступление с политической деятельностью главы своей парторганизации. И Сергей Ткачук, и возглавляемая им в Костопольском районе “Батькивщина” являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий”, – говорится в заявлении “Батькивщины”.

Политсила расценивает поджог дома и покушение на жизнь Ткачука как политическое давление.

Фото: пресс-служба Нацполиции Украины

По факту умышленного повреждения имущества – ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – полиция открыла уголовное производство. На момент поджога в доме находились жена и дочь Сергея Ткачука.