Глава Ровенской областной государственной администрации заявил, что в области у четверых пациентов повторно обнаружен коронавирус.

Об этом глава ОГА сообщает на своей странице в Facebook.

“У четырех пациентов, которые готовились к выписке, вирус, к сожалению, подтвержден повторно”, – написал он.

Уточняется, что в целом в области подтверждено уже 319 случаев коронавируса COVID-19. Из них за последние сутки – 5 подтвержденных случаев.

Помимо того, еще 60 проб на коронавирус в данный момент находятся в областном лабораторном центре на проверке.