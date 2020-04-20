Об этом глава ОГА сообщает на своей странице в Facebook.
“У четырех пациентов, которые готовились к выписке, вирус, к сожалению, подтвержден повторно”, – написал он.
Уточняется, что в целом в области подтверждено уже 319 случаев коронавируса COVID-19. Из них за последние сутки – 5 подтвержденных случаев.
Помимо того, еще 60 проб на коронавирус в данный момент находятся в областном лабораторном центре на проверке.
- По состоянию на 20 апреля в Украине зарегистрировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.