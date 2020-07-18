Об этом сообщила заместительница мэра города Галина Кульчинская.
Работников тестировали с помощью ИФА-методики.
“С понедельника по четверг включительно почти 1000 работников наших детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты. Имеем результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, свидетельствует о или, перенесенной ранее болезни, или скрытом носительстве вируса. В девяти людей тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса”, – сообщила она.
Тех сотрудников, у которых обнаружили антитела к коронавирусу, к работе теперь на допустят. Их протестируют еще с помощью ПЦР-диагностики.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.