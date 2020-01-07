Украинская разведка штаба операции объединенных сил установила, что в канун Рождества на оккупированных территориях Донбасса боевик расстрелял своих сослуживцев.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

“Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) произошел инцидент в одном из батальонов 9 отдельного мотострелкового полка. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического и алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним”, — говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что есть вероятность, что российские СМИ умолчат об этом инциденте или обвинят в убийстве боевиков украинских военнослужащих.