В Русской православной церкви (РПЦ) приравняли инопланетян к демонам, аргументировав это тем, что иные цивилизации за пределами Земли не существуют.

Такое заявление сделал в эфире пропагандистского телеканала “Россия-24” глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, которого цитирует российское агентство “Интерфакс”.

“Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует”, – отметил он.

В подтверждение своей позиции Иларион привел изданную в 1975 году книгу богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза “Православие и религия будущего”. В ней собраны свидетельства людей, которые якобы видели инопланетян и НЛО. Автор книги сравнивает эти рассказы с историями о бесах, которые “существуют в изобилии в житийной литературе”.

“Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить”, – заявил митрополит Иларион.

Он добавил, что церковь верит в существование ангелов и демонов “не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей”.