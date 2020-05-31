На Востоке Африки, в Руанде зарегистрирован первый смертельный случай от заражения коронавирусом за период всей эпидемии.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

По данным министерства здравоохранения Руанды, от коронавируса умер 65-летний мужчина, который вернулся из-за границы.

Он был госпитализирован, но скончался от усложнений.

Отметим, в Руанде зафиксировано 359 случав заболевания коронавирусом.

Ранее в British Medical Journal опубликовали исследование, в котором прогнозировалось, что до 190 тысяч африканского населения может умереть в течение года вследствие эпидемии, если правительство не предпримет срочные меры.

Речь идет о населении 47 стран, которые составляют африканский регион ВОЗ. Это 250 миллионов человек.

В этот перечень не входят такие страны, как Ливия, Египет и Судан.