Об этом сообщает румынское издание Romania Insider.
“Десять новорожденных сдали положительный тест на коронавирус (COVID-19) в роддоме в городе Тимишоара на западе Румынии”, – сказано в сообщении.
При этом подчеркиваются, что матери младенцев не инфицированы коронавирусом. Тесты, которые они сдали, показали отрицательный результат.
Также сообщается, что девять матерей в Румынии были выписаны из больниц с детьми, зараженными коронавирусом. В министерстве здравоохранения приказали провести расследование по этому поводу.
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