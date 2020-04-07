В одном из родильных домов Румынии коронавирус был подтвержден у десяти новорожденных.

Об этом сообщает румынское издание Romania Insider.

“Десять новорожденных сдали положительный тест на коронавирус (COVID-19) в роддоме в городе Тимишоара на западе Румынии”, – сказано в сообщении.

При этом подчеркиваются, что матери младенцев не инфицированы коронавирусом. Тесты, которые они сдали, показали отрицательный результат.

Также сообщается, что девять матерей в Румынии были выписаны из больниц с детьми, зараженными коронавирусом. В министерстве здравоохранения приказали провести расследование по этому поводу.