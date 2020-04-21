Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что смягчение карантинных ограничений планируется в Румынии не ранее, чем с 15 мая.

“Сейчас действует указ о чрезвычайном положении, который заканчивается 15 мая. Итак, после 15 мая, если количество инфицированных людей уменьшится, уменьшится количество погибших от этой болезни, если мы все будем соблюдать меры и дела будут идти хорошо, мы сможем перейти к постепенному ослаблению”, – сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что выход из карантина будет осуществляться постепенно.